Трамп подпишет законопроект о новых санкциях в отношении России - AP

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет новый жесткий законопроект относительно санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает AP со ссылкой на двух чиновников и двух советников в администрации американского президента, знакомых с ситуацией.

"По словам двух чиновников из администрации президента США, Трамп, скорее всего, подпишет законопроект, несмотря на длительные споры относительно "языка и бюрократии". Столкнувшись с почти единодушной двухпартийной поддержкой законопроекта как в Палате представителей, так и в Сенате, президент считает, что "его руки связаны", - говорится в сообщении. Читайте также: Конгресс США согласовал окончательное утверждение новых санкций против РФ

Чиновники также добавили, что Трамп неохотно приступил к законопроекту даже после его пересмотра на прошлой неделе с целью внесения некоторых изменений, в том числе, чтобы санкции не нанесли ущерб американским и европейским компаниям.

Отмечается, что Трамп лично выразил разочарование в связи с ограничениями его полномочий Конгрессом, заявив, что это осложнит усилия по координации с союзниками, особенно в Европе, которые применяют другой подход к санкциям.

Ранее законодатели в Конгрессе США достигли принципиальной договоренности относительно окончательного утверждения Сенатом законопроекта, который ужесточит санкции против России и ограничит полномочия президента отменять их.