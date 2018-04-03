Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии.

"Я хочу выйти (из Сирии - ред.), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Трамп.

По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с ИГ.

"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - сказал Трамп.

Вместе с тем в оглашенной во вторник американско-балтийской декларации США пообещали периодически направлять в Балтию американских солдат для укрепления политики сдерживания в регионе.

Ранее CNN сообщил о расхождении во взглядах Пентагона и Трампа на операцию США в Сирии. В частности, по данным телеканала, командование американской армии занималось разработкой планов по отправке дополнительных войск в Сирию, когда Трамп заявил о намерении вывести военных из этой страны.

Ранее Трамп уже заявлял, что американские войска "скоро покинут Сирию". "Мы выбиваем из ИГ дух. Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть этим теперь занимаются другие люди", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в американском штате Огайо.

Пока остается неясным, каким образом заявление американского президента повлияет на планы военного руководства США по отправке в Сирию дополнительных войск.

Напомним, как сообщалось в СМИ, президент США приостановил выделение 200 млн долларов на восстановление Сирии. Белый дом уже сделал соответствующее распоряжение.

Также 31 марта стало известно, что в Сирии при взрыве погибли военные США и Британии. Отмечается, что на сегодняшний день количество американских военных, погибших с 2014 года, участвуя в операциях против террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке, достигло 14 человек.