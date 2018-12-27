Трамп поговорил о Санте-Клаусе с семилетним ребенком и испортил тому настроение (Stern, Германия)

В сочельник Дональд Трамп и его жена Меланья принимали в Белом доме звонки от детей. Это старая традиция.

Но разговор с одним семилетним ребенком принял неожиданный оборот.

Во время телефонного разговора с одним семилеткой президент США Дональд Трамп высказал сомнение в существовании Санты и заявил ребенку, что верить в Санту-Клауса в его возрасте «ненормально». В сочельник Трамп вместе с женой Меланьей принимал в Белом доме телефонные звонки детей, желавших узнать, где в данный момент находится Санта. Это американская традиция.

«Алло, это Колмен? С Рождеством тебя! Как поживаешь? Сколько тебе лет?— начал разговор президент. Затем беседа приняла неожиданный оборот: «Ты еще веришь в Санту? Но в семь лет это уже ненормально, нет?» — сказал Трамп и рассмеялся.

Акция проводится с 1955 года

В США дети во время праздников могут следить за полетом Санта-Клауса на интерактивной странице в интернете и справляться о нем по горячей телефонной линии. Эту забавную акцию с 1955 года организует Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В тот год в газетном сообщении, в котором детей призывали поучаствовать в акции, был случайно указан неправильный номер телефона. Звонки стали поступать в службу противовоздушной обороны, работающей на США и Канаду. Чтобы не расстраивать детей, тогдашний командир дал своим сотрудникам распоряжение «следить» за продвижением Санта-Клауса на радарах и держать детей в курсе дела.

Дональд Трамп остался в Белом доме из-за «шатдауна»

И в этом году дети могли следить за полетом Санты на сайте noradsanta.org и по телефону горячей линии, и это несмотря на то, что временная приостановка работы правительства (так называемый «шатдаун») парализовала работу правительственного аппарата. Но Командование воздушно-космической обороны объявило, что 63-летнюю традицию нельзя нарушать даже из-за «шатдауна».

Из-за приостановки работы правительства, вызванной тем, что Конгрессу не удалось согласовать финансирование деятельности государственных органов, Трамп отложил запланированную поездку в свой частный клуб «Мар-а-Лаго» во Флориде и остался в Белом доме. Возможно, это обстоятельство и подпортило рождественское настроение президента.

Примечание редакции: первоначально сообщалось, что президент говорил по телефону с мальчиком по имени Колмен. Но теперь выяснилось, что это была девочка, которую зовут Коллмен.