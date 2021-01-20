Трамп покинув Білий дім.

Сьогодні, 20 січня, він разом з родиною залишив резиденцію президента в Білому домі.

Трамп залишив Білий дім на вертольоті. Спочатку 45-й президент США попрямує на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де відбудеться церемонія його прощання. Звідти він планує відправитися у свою приватну резиденцію Мар-а- Лаго у Флориді.

Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

Ані він, ані його дружина Меланія Трамп не будуть присутніми на інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться близько 18:15 20 січня з київським часом.

CNN зазначає, що Трамп порушив традицію і покинув Вашингтон ще в статусі президента. Зазвичай голова держави після закінчення повноважень вилітає з Вашингтона на одному з літаків, які обслуговуються 89-им авіакрилом ВПС, відомим як Air Force One.

На базі Ендрюс відбудеться коротка церемонія прощання. Планується, що Трамп виступить там із промовою. Під час інавгуарації Байдена 45-ий президент перебуватиме у Флориді.

У Трампа попереду іще слухання його імпічменту після штурму Капітолію 6 січня. У Конгресі оголосили йому імпічмент після того, як радикально налаштовані прихильники 45-го президента увірвалися до Капітолію в день затвердження Байдена переможцем голосування колегії виборників.

Трампа вважають винним у підбурюванні натовпу до штурму будівлі.