Трамп пообіцяв піти у випадку голосування вибірників за Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо виборці віддадуть більшість голосів за його конкурента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, передає Reuters.

При цьому Трамп в черговий раз заявив, що, на його думку, вибори були сфальсифіковані.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що переконаний у своїй перемозі на виборах президента. Він знову звинуватив Демократичну партію в "шахрайстві".

Про це повідомляє The Hill.

Так, на зустрічі учасників законодавчих зборів штату Пенсильванія Трамп подзвонив своїй помічниці Дженні Елліс і звернувся до присутніх за допомогою гучного зв'язку.

"Ці вибори були програні демократами. Вони шахраювали. Це були шахрайські вибори", - заявив він.

Він додав, що необхідно "перевернути" результати виборів.

Засідання колегії вибірників призначено на 14 грудня.