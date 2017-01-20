Трамп пообещал доказать на инаугурации, что не носит парик

Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что не расстраивается из-за ожидающегося дождя на его инаугурации, потому что дождь может доказать всем, что он не носит парик. Об этом пишет Washingtonexaminer.

"Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно", - сказал Трамп в четверг на приеме в Вашингтоне.

"Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове - ред.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", - пошутил избранный президент.

Организаторы инаугурации Трампа разрешили проносить на церемонию зонтики из- за ожидающегося дождя. На церемонии будут разрешены небольшие складные зонтики, в то время как большие и не складывающиеся зонты на входе будут отбирать. До этого организаторы сообщали, что никакие зонтики проносить не разрешается из соображений безопасности.

Как сообщала "Страна", посольство США не пустило некоторых украинских нардепов на инаугурацию Трампа.