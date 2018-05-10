Трамп пообещал Ирану "тяжелые последствия" за возобновление ядерной программы

Президент США Дональд Трамп, после выхода из ядерной сделки с Ираном и ряда заявлений о возможности возобновления Тегераном своих разработок, настойчиво посоветовал этого не делать, пообещав "тяжкие последствия". Глава Белого дома заявил об этом во время заседания Кабинета министров в Белом доме, пишет Bloomberg.

"Я бы посоветовал Ирану не начинать свою ядерную программу. Я бы посоветовал им очень настойчиво. Если они это сделают, будут очень серьезные последствия", - сказал Трамп.

Издание отмечает, что пока неясно, смогут ли другие стороны соглашения, среди которых Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай, обеспечить Ирану гарантированные документом экономические выгоды. Ведь именно перспектива свободного доступа к международным нефтяным рынкам и ускорение потоков торговли и инвестиций убедили лидеров Исламской Республики заключить соглашение и отказаться от своей ядерной программы.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности сотрудничать с со странами ЕС в рамках ядерной соглашения.

За несколько часов до заявления Трампа руководство ЕС встретилось с министром иностранных дел Ирана. В Брюсселе сделали заявление, что ЕС, Франция, Британия и Германия поддерживают ядерную сделку и не намерены ее расторгать.

Договор между Ираном и США, Россией, ФРГ, Великобританией, Францией и Китаем был подписан в 2015 году. Соглашение предполагает сворачивание иранской ядерной программы и контроль над ней в обмен на постепенное снятие санкций. Нынешний президент США считает данный договор ужасным, в частности его не устраивает развитие иранской ракетной программы.