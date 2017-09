Трамп пообещал лидеру КНДР испытания, которых тот еще не видел

Президент США Дональд Трамп в ответ на очередной демарш северокорейского лидера Ким Чен Ына относительно испытания водородной бомбы в Тихом океане, назвал его сумасшедшим и пригрозил серьезными испытаниями.

Об этом глава Белого дома написал в своем Твиттере.

"Ким Чен Ына из Северной Кореи, который, очевидно, является сумасшедшим, и который не придает значения голоду или гибели своих людей, ждут испытания, которых у него никогда не было раньше!", - отметил Трамп.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.

Свое заявление американский президент разместил после того, как лидер режима в Пхеньяне объявил о намерении испытать водородную бомбу в Тихом океане. Читайте также: У Трампа рассказали детали новых санкций США против КНДР

Ын таким образом ответил на высказывания Дональда Трампа, который пообещал с трибуны ООН, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить КНДР.

"США имеют большую силу и выдержку, но если мы будем вынуждены защищать себя или своих союзников, у нас не останется иного выбора, кроме полного уничтожения Северной Кореи. Человек-ракета находится на самоубийственной миссии как для себя самого, так и для своего режима. США готовы, хотят и способные. Однако, надеюсь, в этом не будет необходимости", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что денуклеризация - это единственное приемлемое будущее для Северной Кореи.