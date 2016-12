Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его инаугурации "все изменится в том, что касается ООН". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Что касается ООН, все изменится после 20 января", - написал Трампа.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Стоит отметить, что 20 января запланирована инаугурация Трампа.

Такой комментарий последовал после решения Совета безопасности ООН по Израилю о прекращении строительства поселений в Палестине.

Сам Трамп призывал заветировать данную резолюцию СБ ООН.

Напомним, Израиль отказывается выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.