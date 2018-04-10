Трамп пообещал решение по химатаке в Сирии в ближайшие два дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение об ответных мерах будет принято в течение ближайших 24-48 часов. Об этом сообщает AP.

Трамп также назвал применение химического оружия в городе Дума в сирийской Восточной Гуте 8 апреля "отвратительной атакой".

"Мы не можем допустить таких зверств. Нельзя допустить этого. Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если все они вместе, мы это выясним, и мы скоро узнаем ответы", - цитирует слова Трампа CNN.

Президент США также добавил, что не исключает, что президент России Владимир Путин, который поддерживает сирийский режим, "может" быть ответственен за атаку.

"Он мог, и если он действительно это сделал, то ответ будет очень жестким", - заявил Трамп.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что произошедшее в Думе необходимо срочно расследовать и дать сильный и жесткий международный ответ.