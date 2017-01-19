Трамп попросил 50 ключевых чиновников остаться в Белом доме

Чиновники сохранят свои посты в администрации до тех пор, пока Трамп не найдет им замену.

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 высокопоставленных государственных чиновников остаться в его администрации.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер

Среди них - замминистра обороны Роберт Уорк и посланник по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк.

Приглашения остаться в администрации Трампа также получили глава Управления по борьбе с наркотиками Чак Розенберг, директор Национального центра по борьбе с терроризмом Ник Расмуссен, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шэннон и исполняющий обязанности заместителя руководителя Министерства финансов США по вопросам терроризма и финансовых преступлений Адам Шубин.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января. Свыше 50 представителей Демократической партии планируют бойкотировать церемонию инаугурации Трампа, что является беспрецедентным расколом в двухпартийной системе традиции мирной передачи власти.

Президент США Барак Обама, который давал советы Трампу как публично, так и в частном порядке, сказал, что он призвал избранного президента сохранить некоторые традиции в Белом доме.

По материалам: Интерфакс , Голос Америки (русская служба) ,

