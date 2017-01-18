Трамп попросил вернуть билеты тех, кто не придет на инаугурацию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп попросил, чтоб те люди, которые были приглашены на церемонию инаугурации, но не будут там присутствовать, вернули свои билеты. Об этом сообщает Fox News.

Трамп заявил, что он не возражает насчет бойкота конгрессменами его инаугурации, однако сильно переживает за то, чтоб на ней не оставалось незанятых мест. Поэтому надеется, что они вернут свои билеты обратно.

"Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты", - заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, активисты движения за гражданские права намерены митинговать до вступления Трампа в должность 20 января.