Трамп посетит Великобританию 13 июля, но не встретится с королевой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 13 июля посетит с рабочим визитом Великобританию.

Информацию о визите подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Sky News.

В офисе британского премьера также подтвердили договоренность о визите Трампа.

"Президент Соединенных Штатов посетит Великобританию 13 июля. Во время визита он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром. Дальнейшие подробности будут изложены в положенное время", - сказал представитель правительственного офиса.

В то же время телеканал отмечает, что поездка рассматривается лишь как "рабочий визит", а не официальный государственный визит, который мог бы предусматривать встречк Трампа с королевой Елизаветой II или другими членами королевской семьи.

Как известно, британский премьер-министр Тереза ​​Мэй стала первым иностранным лидером, которая в начале 2017 встретилась с новоизбранным президентом США в Вашингтоне.

Британцы в прошлом году выступали против визита американского президента и даже запустили петицию против приема главы Белого дома королевой.

Власти Британии отклонили онлайн-петицию, но мэр Лондона Садик Хан также призывал отменить визит Трампа.

Трамп должен был посетить Лондон в январе 2018 года и открыть новое посольство США, но за несколько дней до запланированного визита он заявил, что не поедет в Британию.

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником решения администрации Обамы продать за копейки посольство, пожалуй, с самым удачным расположением в Лондоне. И это ради того, чтобы построить на окраине новое - за $1,2 миллиарда. Плохая сделка. Они хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!", - написал он тогда в Twitter.