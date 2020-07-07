Трамп повідомив Конгрес про розрив США з ВООЗ

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про офіційний вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це у Twitter повідомив сенатор від штату Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

Наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що не бачить високого ризику у спалаху бубонної чуми в Китаї.

Нагадаємо, що 5 липня влада міського округу Баян-Нур в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю оголосили про режим підвищеної епідеміологічної небезпеки через пацієнта, який має симптоми бубонної чуми.

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