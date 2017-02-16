Трамп повторил, что его ничего не связывает с Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь заверил, что ничто не связывает его с Россией.

"Я ничем не владею в России, у меня там нет кредитов. Я не заключал там сделок", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп положительно охарактеризовал свои контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркнул, что такие же отношения у него сложились и с другими иностранными лидерами.

"Президент Путин позвонил мне, прекрасно поздравил меня с победой на выборах. Потом у нас был очень прекрасный разговор, в ходе которого он меня поздравил с инаугурацией. Но то же самое сделали и другие лидеры. Это сделали почти все лидеры почти всех стран", - отметил он.

Говоря о звучащих от ряда СМИ обвинениях в том, что окружение Д.Трампа поддерживало некие особые отношения с Россией, Д.Трамп заверил, что речь идет о "фальшивых новостях".

"История с Россией - это фальшивые новости, распространяемые СМИ", - заверил Трамп.