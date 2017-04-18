Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении президентских полномочий. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил Белый дом.

Трамп также поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США в Сирии. Политики отметили необходимость привлечения президента Сирии Башара Асада к ответственности в связи с газовой атакой в Идлибе. Лидеры двух стран также договорились сотрудничать в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

По официальным данным, изменения в Конституцию Турецкой Республики, существенно расширяющие полномочия президента страны, на референдуме 16 апреля одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. ОБСЕ заявила о неравных условиях на референдуме в стране.

По материалам: Deutsche Welle