Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Украине и Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным американского телеканала NBC, президенты пообщались утром во вторник, 20 марта. Кто был его инициатором разговора, не сообщается.

JUST IN: President Trump spoke with President Putin this morning, White House official tells @NBCNews. - @PeterAlexander - NBC News (@NBCNews) 20 березня 2018 р.

Собеседники затронули вопросы энергетики и экономики. В Администрации президента РФ также сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах.

Позднее американский президент подтвердил факт поздравления и выразил готовность встретиться с Путиным в "не слишком отдаленном будущем", передает Associated Press.

Trump says he wants to meet with Russia's Putin in 'not too distant future' to talk 'arms race,' North Korea. https://t.co/tjssl1Jubt - The Associated Press (@AP) 20 березня 2018 р.

Трамп отметил, что планирует при встрече обсудить с президентом РФ ситуацию в Украине и Сирии, "гонку вооружений" и Северную Корею.

Выборы президента России прошли 18 марта - в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. После обработки 99% итоговых протоколов, по данным ЦИК РФ действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,65% голосов, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%, Ксения Собчак - 1,66%.

Украина протестовала против проведения "голосования" а оккупированном Крыму. Европейский Союз сделал официальное заявлении о непризнании российских "выборов" на полуострове.

По материалам: Интерфакс-Украина