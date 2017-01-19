Трамп предлагает проводить военные парады, что "сделать Америку великой"

Военная авиация во время парадов может летать над Вашингтоном и Нью-Йорком, считает избранный президент США Дональд Трамп.

Избранный президент США Дональд Трамп предлагает проводить военные парады, чтобы продемонстрировать мощь американских вооруженных сил.Об этом он заявил в интервью The Washington Post, отвечая на вопрос, как можно "измерить величие страны" (лозунгом Трампа во время избирательной кампании было предложение "сделать Америку снова великой").

"Военные могут пройти маршем по Пенсильвания-авеню (улица в Вашингтоне, соединяющая Белый дом и Капитолий, где расположен Конгресс. - "ГОРДОН"). Авиация сможет пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном во время парадов", - заявил Трамп.

Избранный президент не уточнил, по каким праздникам необходимо проводить военные парады.

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября 2016 года, он вступит в должность 20 января.