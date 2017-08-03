Трамп представил законопроект, реформирующий лотерею Green Card

Представленный президентом США Дональдом Трампом законопроект предлагает вместо лотереи Green Card ввести систему, в рамках которой больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, которые могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают навыками, необходимыми для роста американской экономики.

Помимо Трампа, в подготовке законопроекта принимали участие сенаторы- республиканцы Дэвид Пердью и Том Коттон (слева) Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил законопроект, который предполагает отказ от лотереи Green Card. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Законопроект под названием RAISE предлагает введение новых ограничений и условий для выдачи вида на жительство в США. Трамп назвал его "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека".

Помимо американского президента, в подготовке законопроекта принимали участие сенаторы-республиканцы Дэвид Пердью и Том Коттон.

Трамп напомнил, что в рамках лотереи Green Card в США приезжало большое количество людей с низкой квалификацией, которые в результате получали в стране низкие зарплаты. Такая политика оказывала серьезное давление на американских рабочих и налогоплательщиков, считает американский президент.

RAISE призван заменить прежний порядок и ввести новую систему, основанную на баллах. Теперь больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, которые говорят на английском языке, могут финансово обеспечить себя и свою семью, а также обладают навыками, которые будут способствовать развитию американской экономики.

По словам Трампа, такие изменения направлены на защиту американцев, которые станут получать большую зарплату за счет сокращения потока низкоквалифицированной рабочей силы.

Green Card - один из способов иммигрировать в США, который был доступен почти всем. Интернет-лотерея проводится правительством страны каждый год.

По данным издания Mediana, в 2016 году участие в лотерее приняли более 11 млн человек со всего мира, число обладателей "грин-карт" составило чуть более 90 тыс. человек.