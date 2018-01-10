Трамп приедет на экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, передает The Hill.

"Президент приветствует возможность для продвижения своей программы "Америка прежде всего" на встрече с мировыми лидерами", - сказала она.

Сандерс добавила, что Трамп "рассчитывает на продвижение своей политики, направленной на укрепление американского бизнеса, американской промышленности и положения американских рабочих".

Напомним, форум, который объединяет влиятельных политиков и бизнесменов, пройдет с 23 по 26 января в Давосе, Швейцария.