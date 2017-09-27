Трамп пригрозил КНДР сокрушительным ударом

Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее, что любое военное действие США будет "разрушительным" для Пхеньяна, но отметил, что применение силы - не первый вариант, как справиться с ядерной и баллистической программами КНДР. Об этом сообщает Reuters.

"Мы абсолютно готовы ко второму варианту, не предпочтительному. Но если мы используем этот вариант, он будет сокрушительным для Северной Кореи. Это называется военный вариант. Если нам нужно будет его применить, мы это сделаем", - сказал Трамп.

Ранее президент США говорил, что военные меры против Северной Кореи не стоят на первом месте