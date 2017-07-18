Трамп пригрозил Венесуэле санкциями в случае созыва учредительного собрания

Президент США Дональд Трамп пригрозил предпринять "сильные и быстрые экономические действия", если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля, передает Reuters.

"Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона, но их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором", - заявил он.

По его словам, "Соединенные Штаты не будут стоять, пока Венесуэла рушится".

"Если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, Соединенные Штаты предпримут сильные и быстрые экономические действия", - заявил он.

Напомним, по результатам подсчета около 95% голосов на неофициальном референдуме, организованном оппозицией против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, почти 98% опрошенных выступили "против" политики действительного главы Венесуэлы Николаса Мадуро.