Трамп приписав собі досягнення американських компаній, які створили ефективну вакцину від COVID-19

Чинний президент США Дональд Трамп приписав собі досягнення американської компанії Moderna, чия вакцина від коронавірусу попередньо показала 95% ефективності.

"Для всіх великих "істориків" - будь ласка, не забувайте, що всі ці великі відкриття, які покладуть край китайської чумі (Трамп завжди підкреслює "китайське" походження коронавірусу, - ред.), сталися за мого правління!" - написав він у Twitter.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great "historians", please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Раніше представники американської біотехнологічної компанії Moderna заявили, що їхня вакцина від COVID-19 показала 95% ефективності під час останніх клінічних випробувань. У випробуваннях взяли участь 30 тис. добровольців, половина з яких отримала вакцину, а половина - плацебо.

Результати нового дослідження засновані на даних про 95 добровольців, в яких розвинулися симптоми COVID-19, - п'ять з них отримали вакцину, і її ефективність склала 94,5%.

США на першому місці в світі за розповсюдженням коронавірусу. За даними Університету Джона Гопкінса станом на 16 листопада, за час пандемії в Штатах зафіксували 11 043 487 випадків COVID-19, 245 237 людей померли.

Минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech підтвердили, що їхня нова вакцина від коронавірусу запобігла 90% випадків зараження в дослідженні з десятками тисяч добровольців.

Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах у США.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів в усіх штатах. Переможцем виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден - він отримав 306 голосів виборщиків при 270 необхідних. У Трампа - 232 голоси. Трамп називає вибори сфальсифікованими і вважає, що переміг саме він.