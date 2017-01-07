Трамп признал, что Россия совершила кибератаки на США

Избранный президент США Дональд Трамп признал, что РФ причастна к кибератакам в США. Об этом идет речь в письменном заявлении, опубликованном командой Трампа, пишет Европейская правда.

Несмотря на это, Трамп отрицает, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуры наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил избранный президент США.

Заявление было опубликовано после встречи Трампа с тремя американскими спецслужбами, в ходе которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности предоставили избранному президенту доклад о влиянии России на выборы в США.

Также после встречи Нацразведка опубликовала часть доклада, в котором говорится, что кампания по хакерскому вмешательству в выборы США была организовала Путиным.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ЦРУ готовит доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США. В этом докладе "будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем".

