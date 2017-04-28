Трамп признался, что ему трудно быть президентом

Дональд Трамп заявил, что работа президента США оказалась сложнее, чем он предполагал ранее. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

"Я любил мою предшествующую должности президента жизнь. Столько всего происходило! Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет немного легче", - признался американский гарант.

По словам Трампа, на личную жизнь времени практически не остается, а из-за постоянной охраны и наблюдения он чувствует себя "словно в коконе".

"Ты действительно - в своем маленьком коконе! У тебя такая массивная защита, что действительно никуда не можешь пойти", - отметил Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что скучает по самостоятельному вождению машины.

"Мне нравится водить. Но я больше не могу садится за руль сам..." - сказал он.

Styler РБК-Украина