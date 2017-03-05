Трамп призвал Конгресс проверить Обаму на злоупотребление властью

Президент США Дональд Трамп требует провести расследования, действительно ли экс-президент Барак Обама злоупотреблял полномочиями федеральных силовых структур накануне президентских выборов 2016 года, в частности, осуществлялось ли прослушивание его телефона.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает The New York Times.

В заявлении пресс-секретаря говорится, что Трамп назвал информацию о прослушивании "очень тревожной" и отметил, что Конгресс должен рассмотреть эти данные в рамках расследования вмешательства России в выборы.

"Президент Дональд Трамп просит, чтобы соответствующие комитеты Конгресса, в рамках расследования в отношении активности России, также осуществили свои надзорные полномочия для определения, было ли нарушение следственных полномочий исполнительной властью в 2016 году", - заявил Шон Спайсер.

Спайсер также заявил, что "ни Белый дом, ни президент не будут комментировать далее, пока не будет предоставлено соответствующую оценку".

Напомним, что в США произошли столкновения во время акции в поддержку Трампа.