Трамп призвал обнародовать отчет спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы.

"Пусть доклад будет обнародована, пусть люди увидят это" , - заявил Трамп журналистам, сообщает " Украинская правда " со ссылкой на АР.

Как известно, ФБР занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 и того, имела связи команда нынешнего президента Дональда Трампа с Кремлем. Сам Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.