Трамп продлил еще на год санкции против РФ за агрессию против Украины

Президент США Дональд Трамп еще на 12 месяцев продлил санкции против Российской Федерации, веденные в 2014 году за вооруженную агрессию против Украины.

Трамп поручил передать в Федеральный реестр предписание об автоматическом продлении срока действия указа No13660, подписанного 44-м президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года. Согласно предписанию, с 6 марта 2020 года санкции будут в очередной раз продлены.

"Действия и политика (России, - Ред.), о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине меры, принятые 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома во вторник, 25 февраля.

В декабре Европейский Совет одобрил продление еще на полгода санкций против России, который распространяются банковский, финансовый и энергетический сектора экономики РФ.

12 сентября ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, сейчас действуют санкции в отношении отдельных секторов российской экономики (в силе до 31 января 2020 года) санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя (в силе до 23 июня 2020 года).

Санкции были впервые введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия РФ, которые дестабилизировали ситуацию в Украине.

Ограничительные меры усилили в сентябре 2014 года. В марте 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до конца 2015-го.

Санкции против России ввели Евросоюз, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Украина, Япония и другие государства.