Трамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения в США длится уже 17 лет

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что в соответствии с законом о национальной безопасности США Трамп еще на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен в 2001 году через три дня после терактов. В указе решение президента объясняется тем, что на сегодня сохраняется террористическая ситуация в отношении Соединенных Штатов.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года", - говорится в заявлении.

Отметим, 11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Нью-Йорке под Всемирным торговым центром, который был разрушен терактами 11 сентября 2001, снова открыли станцию метро.

Одним из организаторов терактов 11 сентября был основатель террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен. Он был ликвидирован американскими спецслужбами с помощью беспилотного самолета в особняке в пригороде Исламабада в 2011 году.