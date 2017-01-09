Трамп прокомментировал критические высказывания Мэрил Стрип в свой адрес

Актриса подвергла критике Дональда Трампа за его взгляды

Как сообщает "Еспресо.TV со ссылкой на The New York Times, избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал критические высказывания актрисы Мэрил Стрип в свой адрес.

Трамп заявил, что его не удивляют атаки "либеральных киношников", а также подчеркнул, что не смотрел выступление актрисы во время вручения премии "Золотой глобус".

Также президент США назвал актрису сторонницей Хиллари.

Во время вручения премии Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф, Мэрил Стрип подвергла критике Дональда Трампа за его взгляды.

Как сообщалось ранее, в Швеции официально ввели в оборот новый термин "Trumpifiering". Новое слово "трампизация" было навеяно выступлениями избранного президента США Дональда Трампа. Оно означает публичное выступление, цель которого высказаться так, чтобы тебя заметили, не думая о последствиях и фактах.

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