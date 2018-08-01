Трамп прокомментировал суд над Манафортом

Президент США Дональд Трамп считает, что обвинения экс-главы предвыборного штаба республиканцев в 2016 году Пола Манафорта старые и не имеют никакого отношения к "сговору"

Об этом американский президент написал на своей странице в Твиттере, передает "ДС".

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других выдающихся и уважаемых политических лидеров. Он работал на меня очень короткое время. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "сговору" - это обман!", - написал он.

Как сообщала "ДС", 31 июля в США начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Федеральный прокурор на суде заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.

В то же время адвокат Томас Зенле на суде отметил, что политтехнолог не собирался вводить в заблуждение американские власти относительно своих доходов.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более $60 млн.