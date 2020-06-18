Трамп просив Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп "благав" голову КНР Сі Цзіньпіна допомогти йому з переобранням. Про це він написав у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" колишній помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Фрагмент з книги оприлюднила газета The Washington Post.

За словами Болтона, під час двосторонньої зустрічі на саміті в японській Осаці в червні 2019 року Сі Цзіньпін поскаржився Трампу на критику Китаю в США.

"Він заявив, не називаючи імен, що деякі американські політики роблять помилкові висновки, закликаючи до нової холодної війни з Китаєм", - зазначив Болтон.

У відповідь, за його словами, "Трамп відразу ж припустив, що Сі Цзіньпін мав на увазі демократів". "Трамп схвально сказав, що серед демократів існує велика ворожість до Китаю", - написав Болтон.

Після цього Трамп "перевів розмову на майбутні президентські вибори в США, натякаючи на економічний потенціал Китаю та благаючи Сі забезпечити його перемогу ... Він наголосив на важливості впливу фермерів і збільшення закупівель Китаєм сої та пшениці на результат виборів", - додав експомічник президента США.

Як пише Болтон, він міг навести точні цитати Трампа, але йому заборонили це робити.

Нагадаємо, напередодні Білий дім подав позов проти Болтона, щоб не допустити публікації його мемуарів. Інформація про те, що Болтон планує публікацію своїх мемуарів про роботу на Трампа з'явилася в ЗМІ в листопаді. У січні він заявив про наміри президента США шантажувати Україну військовою допомогою.

71-річний Болтон був радником Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 року. Восени 2019 року він подав у відставку за ініціативою президента. Трамп заявив, що причиною звільнення послужили розбіжності.