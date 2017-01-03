Трамп раскритиковал Китай и пообещал остановить ракетную программу КНДР

Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, при этом раскритиковав Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

В понедельник Трамп опубликовал "твит": "Северная Корея только что заявила, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не случится!"

При этом, буквально через полчаса, он опубликовал второе сообщение, в котором упрекнул Китай за отказ помогать в урегулировании проблем с Северной Кореей: "Китай получал огромные деньги и богатства от США в абсолютно односторонней торговле, но не будет помогать с Северной Кореей. Чудесно!"

Ранее Ким Чен Ын пригрозил испытать новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Напомним, в Конгрессе США призвали Трампа прекратить унижать американское разведсообщество своим недоверием.