Трамп раскритиковал НАТО и Меркель

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп считает, что НАТО давно устарело, потому что "не позаботилось о терроризме". Об этом он заявил в интервью газетам The Times и Bild, пишет Украинская правда со ссылкой на АР.

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много-много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", - отметил Трамп.

При этом президент подчеркнул, что "НАТО является очень важным" для него.

В то же время, Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее миграционную политику. "Я думаю, что она сделала катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов", - заявил он и подчеркнул, что относится к Меркель "с большим уважением".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 5 января Дональд Трамп заявил о намерении реформировать ООН с целью поднять эффективность и действенность организации, которая уже недостаточно делает для решения глобальных проблем.