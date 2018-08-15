Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США относительно Крыма и России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта об оборонном бюджете страны, которые касаются России и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Трамп выразил предостережение относительно положений закона, которые запрещают финансирование любых проектов, где допускается признание права России на Крым, а также запрещают военное сотрудничество с Россией до той поры, пока Россия не выведет войска из Украины", - говорится в сообщении.

Другие раскритикованные Трампом положения закона относительно России содержат требование к администрации Трампа отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

Всего Трамп выразил предостережение относительно 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента по проведению международной политики.

Трамп считает, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Наличие такого заявления может значить, что Трамп не будет воплощать положения, которые, по его мнению, являются противоречивыми с конституционной точки зрения, пишет USA Today.

Как отмечается, подобные заявления президента США во время подписания являются привычной практикой в случаях утверждения масштабных законов, которым предшествовали сложные переговоры. Таким законом является и "Бюджет США на 2019 год на потребности национальной обороны" (NDAA), названного в честь сенатора Джона Маккейна.

Предостережения Трампа вызвали критику американских законодателей. Так, сенатор Боб Менендес из Демократической партии заявил: "Это заявление вызывает обеспокоенность, ведь президент опять показывает миру, что ему нельзя доверять, когда идет речь о соблюдении обязательств США и превалировании наших интересов над его личными".

Менендес отметил то, что это положение имело целью законодательно закрепить позицию США относительно Крыма. Читайте также: Экономическая война: Турция ответила США повышением пошлины на 22 товара

"Конгресс согласился, что Соединенные Штаты никогда не признают незаконную оккупацию Крыма Россией и предоставляют этому положению силу закона в Законе США о Бюджете на потребности национальной обороны, названному в честь Джона Маккейна", - говорится в заявлении сенатора.

Менендес также призвал президента выразить однозначную поддержку позиции США и союзников: "В прошлом месяце я приветствовал заявление администрации о том, что они этого не сделают. Теперь опять должны призвать президента однозначно стать на сторону Соединенных Штатов и наших союзников против агрессии Кремля".