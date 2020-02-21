Трамп раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Паразиты"

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что самую престижную награду в кинематографе США в этом году присудили фильму южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им награду за лучший фильм года? Это нормально? Такое вообще случалось раньше?", - сказал лидер США.

В компании-производителе "Паразитов" NEON заявление Трампа прокомментировали кратко: "Разумеется, он не умеет читать".

Understandable, he can't read.#Parasite #BestPicture #Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP- NEON (@neonrated) February 21, 2020

Он также назвал решение киноакадемии "ужасным шагом" и предложил вернуть в прокат фильм "Унесенные ветром".

"Сначала фильм из Южной Кореи, а затем награду получает Брэд Питт. Никогда не фанател от него. Он вышел на сцену и корчил мудреца", - заявил Трамп.

Напомним, Брэд Питт во время награждения недовольно высказался о том, что экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не заслушали в Сенате по делу об импичменте Трампа, хотя тот мог знать детали, которые ранее не обсуждались.

В 2020 году "Оскар" как лучший фильм года получила лента "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо - это первый южнокорейский фильм, который соревновался в главной номинации.

В главной номинации он обошел "1917" Сэма Мендеса, "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити, "Джокера" Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. "Паразиты" также стали лучшим фильмом на иностранном языке. А Пон Джун Хо получил статуэтку как лучший режиссер.

Громадське телебачення

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