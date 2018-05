Трамп рассказал о планах по новому ядерному соглашению с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ставит целью заключить новое соглашение с Ираном по ядерному оружию.

Об этом передает CNN.

"Я надеюсь, что смогу заключить с ними соглашение. Хорошее и справедливое. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", - сказал он.

President Trump says he wants to make a deal with Iran. He added: "We cannot allow them to have nuclear weapons." pic.twitter.com/4saRypjPZz

- Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 11 травня 2018 р.

По мнению Трампа, новая договоренность будет лучше, прежде всего, для самого Ирана,

Президент Трамп резко раскритиковал Иран, назвав его "ужасным" и вызывающим чувство досады и стыда.

В правительстве Ирана заявили, что Вашингтон не может посягать на право самообороны страны, передает IRNA.

"Соединенные Штаты и их союзники не могут налагать ограничения на законные средства обороны Ирана, которые были разработаны для доставки конвенционного вооружения с учетом горького опыта минувшей войны", - считают в Тегеране.

В правительстве подчеркнули, что присутствие сил Ирана в Сирии и Ираке является законным и оправданным, "поскольку помогло в борьбе с экстремизмом".

Напомним, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, позже были расширены персональные санкции против Ирана. ЕС заявил, что остается преданным соглашению и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил возобновить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.