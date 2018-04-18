Трамп рассматривает пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

Встреча глав двух государств вероятно произойдет в начале июня. При этом американский лидер не исключил, что переговоры могут и не состояться.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил 17 апреля во Флориде, где встречается с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: "Пять мест", однако не уточнил, в каких городах состоятся возможные переговоры.

Также он отметил, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

"У нас очень скоро будут встречи с Ким Чен Ыном. Это произойдет, вероятно, в начале июня или чуть раньше этого. Это исходя из того, что дела пойдут хорошо. Возможно, что они не пойдут хорошо, и у нас не будет встречи", - заявил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи.

Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.