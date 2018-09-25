Трамп рассмешил участников Генассамблеи ООН

Президент США похвастался своими успехами, чем вызвал смех слушателей

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН похвастался своими достижениями и подверг критике иранские власти. Об этом сообщает BBC.

Трамп похвастался тем, что его администрация смогла достичь "больших результатов, чем почти любая другая" в истории США. Его слова встретили смехом, он улыбнулся в ответ, сказав: "Такой реакции я не ожидал, но ничего". Соединенные Штаты стали сильнее, богаче и безопаснее, объявил Трамп.

Далее Трамп наставиал на правильности своего решения о прекращении ядерной сделки с Ираном. Он заявил, что лидеры этой страны украли богатство своего народа. Он также назвал Тегеран спонсором терроризма за рубежом.

Трамп сказал, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном привела к изменениях, которые невозможно было представить еще несколько месяцев назад: северокорейские ракеты перестали летать во всех направлениях, а ядерные испытания прекратились.

25 сентября в Нью-Йорке открылись общие дебаты высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств.