Трамп разозлился из-за показаний Тейлора по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона знала о том, что в военной помощи будет отказано. Об этом он написал в Twitter, комментируя свидетельские показания в Конгрессе временного поверенного в делах США по Украине Уильяма Тейлора, передаёт УНН.

"Ни он (Тейлор), ни любой другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что в военной помощи отказывают. Ты не можешь получить услугу за услугу (quid pro quo - ред.) без услуги... Дело ничего не делающих демократов Мертво!" - подчеркнул президент США.

Напомним, накануне Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

По его словам, выделение военной помощи Украине зависело от объявления о расследовании дела относительно бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, и что приказ поступил от Дональда Трампа, вопреки утверждению президента США.