Трамп разрешил ЦРУ применять боевые беспилотники против террористов, - WSJ

Президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению применять боевые беспилотники против террористов, передает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что Трамп передал ЦРУ полномочия по нанесению ударов с помощью беспилотников вопреки стандартной практике, когда ЦРУ проводило разведку наземных целей, а авиаудары наносили военные. В частности, предыдущий президент Барак Обама считал, что такая практика повышает прозрачность военных операций.

По мнению чиновников, нововведение администрации Трампа обострит существующий конфликт между Пентагоном и ЦРУ. В то же время сообщается, что ЦРУ передали полномочия по использованию беспилотников для упрощения проведения операций в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин могут встретиться в июле.