Трамп: Решения по Сирии будут "довольно скоро"

Президент США Дональд Трамп сегодня проводил встречи на тему химатаки в Сирии и заявил, что решение о военной операции будет "довольно скоро". Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня у нас проводится ряд встреч, мы посмотрим, что произойдет. Теперь мы должны принять некоторые... решения, поэтому они будут сделаны довольно скоро", - сказал Трамп.

Утром 11 апреля Трамп анонсировал ракетный удар (или несколько) с применением высокоточного оружия по Сирии. В Пентагоне это заявление комментировать отказались.

Спустя несколько часов премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без предварительного одобрения британского парламента.