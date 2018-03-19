Трамп решил не поздравлять Путина с победой на выборах

Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Вашингтон не удивлен результатами президентских выборов в России, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Как отметил Гидли во время выхода к прессе на "борту No1", президент США Дональд Трамп не собирался поздравлять Путина с победой, пишет "Слово и Дело".

24 года режима: чего ждать от очередного президентства ПутинаВладимир Путин получил очередной мандат доверия от россиян на свое президентство. На этот раз он одержал победу с рекордной явкой и бешеным отрывом от конкурентов. Но все ли так прекрасно в этой истории, размышлял политолог Александр Радчук.

По его словам, поздравительного звонка не было в расписании Белого дома.

При этом Вашингтон настроен на конструктивное сотрудничество с Москвой и не собирается вводить необоснованных санкций.

"Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем накладывать цену там, где Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам, - цитирует Гидли агентство Reuters.

На выборах 18 марта Путин одержал победу с результатом более 76% голосов, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший чуть более 11%.