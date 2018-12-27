Трамп решил не спешить с назначением нового главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп не спешит с назначением постоянного министра обороны США вместо уходящего с этого поста Джеймса Мэттиса.

Об этом Трамп заявил во время визита в Ирак, передает Bloomberg.

По словам президента США, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан может остаться в этой должности "на долгое время".

Трамп назвал Шанахана "чудесным парнем". По словам американского президента, спешить с назначением министра нет смысла.

"Шанахан работал в Boeing и делал огромную работу там. Он был там долгое время. Он ответственен за успех самолета Dreamliner, и он уважаемый человек", - сказал президент США.

В настоящее время Шанахан работает заместителем главы Пентагона, а с 1 января 2019 года станет исполняющими обязанности главы ведомства.

Нынешний глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис объявил, что уйдет в отставку, так как не согласен с некоторыми решениями Трампа.

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