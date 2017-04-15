Трамп решил засекретить имена посетителей Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа решила отказаться от публикации журнала посетителей Белого дома, поскольку такая информация представляет "серьезные риски для национальной безопасности и сохранности персональных данных". Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно новой директиве, списки посетителей Белого дома можно будет обнародовать не ранее, чем через пять лет после ухода Трампа с поста президента США.

Бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на посту добровольно опубликовал имена шести миллионов посетителей.

Отмечается, что сторонники публикации журналов посещений говорят, что подобная информация дает представление о том, какие группы или лица могут оказывать влияние на политику Белого дома.

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Директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дубке пояснил, что администрация Трампа руководствуется решением федерального суда от 2013 года, который постановил, что большинство записей в регистрационном списке является информацией, относящейся к работе президента, и на них не распространяется действие Закона о свободе информации.

Представители Белого дома также подчеркивают, что новая политика Трампа в отношении публикации регистрационных записей является по сути возвратом к старой практике, действовавшей до Обамы.

13 апреля Трамп заявил, что он очень гордится армией США после операции против ИГ в Афганистане с применением массивной бомбы GBU-43.