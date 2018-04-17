Трамп: Россия не сбила ни одной выпущенной по Сирии ракеты

Российская Федерация не смогла сбить ни одной ракеты, которая была выпущена США, Францией и Великобританией по целям в Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего визита в штат Флорида, пишет Голос Америки.

Он отметил, что сейчас очень много звучит заявлений о том, что российские ПВО сбили выпущенные ракеты, но это не так.

По его словам, российское оборудование вообще не сработало.

"Можно услышать сообщение, что они сбили 40 ракет, или 50. Они не сбили ни одной", - указал глава американского государства.

Как сообщал NEWSONE ранее, страны G7 - "Большой семерки" - поддержали удар по Сирии, нанесенный в ночь на 14 апреля США, Великобританией и Францией.

NewsOne

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