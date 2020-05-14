Трамп розгляне законопроєкт про санкції проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про введення санкцій проти Китаю через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроєкт", - прокоментував Трамп питання на зустрічі з губернаторами.

Раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Китаю за відмову співпрацювати при з'ясуванні причин виникнення пандемії COVID-19. Автором виступив сенатор- республіканець Ліндсі Грем.

Відповідно до запропонованого законопроєкту, протягом 60 днів Китай повинен надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

Крім того, китайська влада повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих в Гонконзі активістів.

В іншому випадку США можуть заморожувати китайські активи, запроваджувати заборону на в'їзд для китайських офіційних осіб, а також забороняти американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.