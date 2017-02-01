Трамп считает, что отношения США и РФ должны "двигаться вперед", - советник

Президент США Дональд Трамп осознает озабоченность некоторых парламентариев страны текущим состоянием российско-американских отношений, однако считает, что обе страны "должны двигаться вперед".

Об этом в комментарии РИА Новости заявил советник Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании Валид Фарес.

По словам Фареса, многие американские законодатели отмечают спорный характер отношений России и США, а также "многочисленные проблемы, которые достались нам из прошлого и продолжают существовать по сей день".

"Он (Трамп - ред.) понимает обеспокоенность некоторых членов Конгресса, однако говорит, что мы находимся на новой ступени и (должны) двигаться вперед", - указал собеседник агентства.

Трамп ранее не раз говорил, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам.

Хвиля

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