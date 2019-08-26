Трамп шість років чекав прем'єрства Джонсона

Президент США Дональд Трамп у понеділок повідомив, що кілька років чекав, коли Борис Джонсон стане прем'єр-міністром Великої Британії.

На його думку, Борис Джонсон "буде прекрасним прем'єр-міністром". "Ви знаєте, що ми подобаємося один одному ... Я приблизно шість років чекав, поки він стане прем'єр-міністром", - сказав президент на прес-конференції в рамках саміту G7 в Біарриці.

На питання про те, чи вважає Трамп, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей була "невідповідною жінкою", щоб впоратися з Brexit, Трамп відповів, що вважає Мей хорошою людиною.

Трамп розповів, що він пропонував Мей свої ідеї для вирішення ситуації з Brexit, але "вона вирішила зробити все по-своєму, і це вийшло не дуже добре".

Трамп висловив надію, що Джонсон "виконає відмінну роботу" на своєму посту.

23 липня Борис Джонсон був обраний новим лідером Консервативної партії і, відповідно, наступним прем'єр-міністром Великої Британії, майже вдвічі обійшовши на голосуванні свого суперника Джеремі Ганта.

Мей у травні оголосила, що відійде від керівництва Консервативною партією і з поста прем'єр-міністра через складнощі з Brexit. З кінця 2018 року парламент багаторазово відкидав угоду за умовами розлучення з ЄС, яку Мей погодила з Брюсселем, а також відкидав інші варіанти Brexit і його скасування. В результаті вихід Великої Британії з ЄС довелося перенести на 31 жовтня 2019 року.

Джонсон раніше неодноразово заявляв, що Велика Британія в будь-якому випадку покине ЄС в обумовлені з Брюсселем терміни - 31 жовтня. Водночас, він зазначав, що укладення угоди з Брюсселем є для нього пріоритетним завданням.