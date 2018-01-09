Трамп снова будет баллотироваться в президенты США - Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Следующие выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил 8 января, что президент США Дональд Трамп намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост. Стенограмма брифинга Гидли в Нэшвилле опубликована на сайте Белого дома.

В соответствии с конституцией США, срок полномочий главы государства составляет четыре года. Следующие выборы президента США должны пройти в 2020 году.

У Гидли спросили, будет ли Трамп выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Представитель Белого дома ответил, что этот вопрос нужно задавать тогда, когда начнется официальная предвыборная кампания.

Однако на уточняющий вопрос Гидли сказал, что пошутил, когда говорил о предвыборной кампании. "Безусловно, он собирается вновь баллотироваться на пост президента", - уточнил он.

Трамп победил на выборах в США в ноябре 2016 года, 20 января он официально вступил в должность.

10 декабря 2017 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу одержать победу над представителем Демократической партии Хиллари Клинтон. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.